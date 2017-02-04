В ЛНР объявили траур в связи с гибелью Анащенко

Глава народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко погиб 4 февраля 2017 г. в результате взрыва легкового автомобиля в центре Луганска (ЛНР)

Луганск, , 16:49 — REGNUM В Луганской народной республике (ЛНР) в воскресенье, 5 февраля, объявлен траур в связи с гибелью главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

«В связи с трагической гибелью первого заместителя командира корпуса Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко в республике 05.02.2017 года объявлен траур», — говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте главы республики Игоря Плотницкого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко погиб 4 февраля 2017 г. в результате взрыва легкового автомобиля в центре Луганска (ЛНР). Основная версия взрыва — террористический акт.

Силовые ведомства ЛНР считают, что кровавую акцию совершили представители спецслужб Украины с целью дестабилизировать обстановку в республике.

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