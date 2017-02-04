В ЛНР объявили траур в связи с гибелью Анащенко
Луганск, 4 февраля 2017, 16:49 — REGNUM В Луганской народной республике (ЛНР) в воскресенье, 5 февраля, объявлен траур в связи с гибелью главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
«В связи с трагической гибелью первого заместителя командира корпуса Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко в республике
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко погиб 4 февраля 2017 г. в результате взрыва легкового автомобиля в центре Луганска (ЛНР). Основная версия взрыва — террористический акт.
Силовые ведомства ЛНР считают, что кровавую акцию совершили представители спецслужб Украины с целью дестабилизировать обстановку в республике.
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