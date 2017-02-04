В Мурманске совершил экстренную посадку пассажирский самолет

После успешной посадки воздушного судна пассажира поместили в машину «Скорой помощи» и транспортировали в город

Мурманск, , 16:07 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Мурманска из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщил FlashNord источник в воздушной гавани.

«Самолет вылетел из аэропорта Мурманск в 2.56 мск, — сказал источник. — В ходе полета одному из пассажиров стало плохо, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета».

После успешной посадки воздушного судна пассажира поместили в машину «Скорой помощи» и транспортировали в город для госпитализации в одну из местных больниц.

«Он возвращался в Москву с похорон, был оперативно госпитализирован с подозрением на инфаркт», — уточнил источник.

Через час после ЧП самолет отправился в пункт назначения — в Москву.