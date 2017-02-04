СМИ: В Австрии силовики задержали вооруженную группу чеченцев
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Вена, 4 февраля 2017, 16:02 — REGNUM Австрийские силы безопасности задержали в одном из районов Вены вооруженную группу выходцев из Чечни. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают австрийские СМИ.
Сообщается, что австрийские правоохранители задержали группу из 22 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Все они являются выходцами из Чечни. У них изъято оружие и боеприпасы.
Выясняются все подробности произошедшего.
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