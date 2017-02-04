СМИ: В Австрии силовики задержали вооруженную группу чеченцев

Вена, , 16:02 — REGNUM Австрийские силы безопасности задержали в одном из районов Вены вооруженную группу выходцев из Чечни. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают австрийские СМИ.

Сообщается, что австрийские правоохранители задержали группу из 22 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Все они являются выходцами из Чечни. У них изъято оружие и боеприпасы.

Выясняются все подробности произошедшего.