Суббота, 04 Февраля 2017 года
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На стройке в калужском Обнинске два монтажника погибли в упавшем лифте

Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности
Строительная площадка, где произошел несчастный случай
Иллюстрация: Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области
Строительная площадка, где произошел несчастный случай

Обнинск, Калужская область, 4 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  Двое рабочих, производивших монтаж грузопассажирского подъемника в строящемся многоэтажном доме, погибли из-за отрыва не прикрепленной секции, которая спровоцировала падение кабины с людьми. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Одинцов по итогам доследственой проверки.

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух лиц»). Поводится следственные действия.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном Фонде социального страхования, в 2017 году на профилактику травматизма на производстве в Калужской области будет выделено 86,4 млн рублей, что на четырк миллиона больше, чем в предыдущем и на 10, чем в 2014 году. Одновременно, на предприятиях региона снижается уровень травматизма. Так, в прошлом году, по сравнению с 2015, он снизился на 11,6%.

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Происшествия в лифтах
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