В Югре из-за уголька погибли женщина и двое детей

Нефтеюганск, Югра, , 12:34 — REGNUM Дом на территории садового товарищества сгорел в Нефтеюганске (Югра) ранним утром 4 февраля. В огне погибла женщина и двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового некоммерческого товарищества «Север» поступило в диспетчерскую службу Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона в 6:34 часов (4:34 мск).

На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел внутри по всей площади — на 28 кв.м. Пожар ликвидирован в 8:25 часов (6:25 мск).

В ходе тушения пожара обнаружены тела 40-летней женщины и двух детей, 2005 и 2011 годов рождения.

По данному факту СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. Причиной пожара мог стать уголек, выпавший из печи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.