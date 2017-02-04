Из-за урагана «Лев» во Франции без света остались 250 тысяч человек
На западе Франции объявлен красный уровень погодной опасности
Париж, 4 февраля 2017, 11:39 — REGNUM Ураган, который получил название «Лев» оставил без электроснабжения 250 тысяч человек на юго-западе Франции. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал BFMTV.
Сильнейший ураган накрыл юго-запад Франции сегодня в 5:00 утра по местному времени (7:00 мск). Порывы ветра местами достигают 148 километров в час (41 метр в секунду).
Из-за такого ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Французская компания-оператор электросетей Enedis сообщает, что на устранение неполадок с электричеством направлено удвоенное число специалистов.
В западном регионе Франции — Новой Аквитании объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности.
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