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В Калуге подросток-боксер отправил в нокаут взрослого мужчину

Происшествия
Несовершеннолетний юноша осужден к двум годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей
Удар
Leon Do Cabeiro
Удар

Калуга, 4 февраля 2017, 11:21 — REGNUM  Под стражу в зале калужского суда был взят 17-летний подросток, осужденный на два года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Азер Садыгов.

По его словам, в июле 2016 года подросток на улице Л. Толстого в Калуге, во время конфликта со своим знакомым, взрослым мужчиной, который, по мнению осужденного, «не так пожал ему руку», нанес потерпевшему два удара кулаком в лицо. Эти удары осужденного, занимающегося боксом, повлекли кровоизлияния, причинившие тяжкие вред здоровью мужчины.

Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей в возмещение вреда, причиненного преступлением.

Впрочем, осужденный и его защитник намерены обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в прошлом году было зарегистрировано 16 тыс. 193 преступления, из которых 3408 — тяжкие и особо тяжкие. Между тем, в регионе на 8,1% стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

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