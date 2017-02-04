Власти ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции

Луганск, , 11:16 — REGNUM Власти Луганской народной республики подтвердили гибель начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 февраля, официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко на специальном брифинге.

«Сегодня в результате совершения террористического акта погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович», — сказал Марочко.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на улице Краснознаменная в центре Луганска взорвался легковой автомобиль. В машине находились два человека — начальник народной милиции ЛНР Олег Анащенко и его водитель. Оба они погибли.

Основная версия взрыва — террористический акт. Силовые ведомства ЛНР считают, что теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизировать обстановку в республике.

«Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — сказал Марочко.