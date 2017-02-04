Суббота, 04 Февраля 2017 года
12:00:26 МСК

В брянском поселке под землю ушли баня и сарай

Происшествия
Причина – провал грунта

Вышков, Брянская область, 4 февраля 2017, 11:16 — REGNUM  Баня, сарай, часть гаража оказались под землей из-за провала грунта в поселке Вышков Злынковского района Брянской области. ЧП произошло около 18:00 3 февраля

Как рассказали очевидцы изданию «БрянскToday», провал образовался на территории частного домовладения, под землю ушло сразу несколько строений — баня, сарай, часть гаража. По словам местных жителей, в диаметре яма достигает 15 метров, глубина ее около пяти метров.

К утру 4 февраля диаметр провала расширился до 60 метров, глубина провала составила около 15 метров.

«Строения ушли глубоко в провал, их сейчас даже и не видно», — рассказал ТАСС глава администрации Злынковского района Александр Грищенко. Хозяева дома сейчас эвакуированы — они временно поселились у родственников. Глава администрации также добавил, что вероятной причиной провала может быть вымывание подземными водами мягких пород — он вспомнил, что несколько лет назад подобный случай на территории района уже происходил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провалы и размывы грунта
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
04.02.17
«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Белый дом США расследует утечки переговоров Трампа с главами других стран
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
ещё главное