В брянском поселке под землю ушли баня и сарай

Вышков, Брянская область, , 11:16 — REGNUM Баня, сарай, часть гаража оказались под землей из-за провала грунта в поселке Вышков Злынковского района Брянской области. ЧП произошло около 18:00 3 февраля

Как рассказали очевидцы изданию «БрянскToday», провал образовался на территории частного домовладения, под землю ушло сразу несколько строений — баня, сарай, часть гаража. По словам местных жителей, в диаметре яма достигает 15 метров, глубина ее около пяти метров.

К утру 4 февраля диаметр провала расширился до 60 метров, глубина провала составила около 15 метров.

«Строения ушли глубоко в провал, их сейчас даже и не видно», — рассказал ТАСС глава администрации Злынковского района Александр Грищенко. Хозяева дома сейчас эвакуированы — они временно поселились у родственников. Глава администрации также добавил, что вероятной причиной провала может быть вымывание подземными водами мягких пород — он вспомнил, что несколько лет назад подобный случай на территории района уже происходил.