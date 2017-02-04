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Психически нездоровая калужанка задушила своего ребенка поясом от халата

Происшествия
28-летняя мать-убийца отправится на принудительное лечение
Эдвард Мунк. Крик. 1893 Эдвард Мунк. Крик. 1893

Калуга, 4 февраля 2017, 11:09 — REGNUM  Калужский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 28-летней местной жительницы., сообщила 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

Судом и следствием было установлено, что 5 апреля 2016 года женщина, находясь в квартире со своей малолетней дочерью, обмотала поясом от халата шею ребенка, сдавила ее и удерживала ребенка в таком положении до тех пор, пока не убедилась, что дочь не подает признаков жизни. Девочка скончалась на месте.

Между тем, эксперты и медики установили, что на момент совершения общественно-опасного деяния женщина страдала временным психическим расстройством и она не осознавала характер своих действий.

Матери-убийце назначено принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе три убийства и три — причинения смерти по неосторожности.

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