СМИ: при взрыве машины в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР
Основная версия произошедшего – теракт
Луганск, 4 февраля 2017, 10:04 — REGNUM В результате взрыва легкового автомобиля в центре Луганска (ЛНР) погиб глава народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Life со ссылкой на свои источники.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. На улице Краснознаменная взорвался легковой автомобиль. В нем находились два человека, они погибли.
По предварительным данным в машине был глава народной милиции ЛНР Олег Анашенко и его водитель. На месте взрыва уже работает следственная группа МВД ЛНР.
Основной версией взрыва назван террористический акт.
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