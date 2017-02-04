Суббота, 04 Февраля 2017 года
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СМИ: при взрыве машины в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР

Происшествия
Основная версия произошедшего – теракт

Луганск, 4 февраля 2017, 10:04 — REGNUM  В результате взрыва легкового автомобиля в центре Луганска (ЛНР) погиб глава народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Life со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в центре Луганска прогремел взрыв. На улице Краснознаменная взорвался легковой автомобиль. В нем находились два человека, они погибли.

По предварительным данным в машине был глава народной милиции ЛНР Олег Анашенко и его водитель. На месте взрыва уже работает следственная группа МВД ЛНР.

Основной версией взрыва назван террористический акт.

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