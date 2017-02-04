В Луганске взорвался легковой автомобиль: погибли два человека

Луганск, , 09:57 — REGNUM В столице Луганской народной республике городе Луганске произошел взрыв легкового автомобиля. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.

Сообщается, что автомобиль взорвался на одной из улиц в центре Луганска. В машине находились два человека, они погибли.

Выясняются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.