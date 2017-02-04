В Воронеже устранена крупная авария на водоводе

Без воды временно остались 65 тысяч человек

Воронеж, , 08:06 — REGNUM В Воронеже специалисты «Росводоканал-Воронеж» ликвидировали аварию на водопроводе, в результате которой без водоснабжения остались 164 жилых дома, в которых проживают порядка 65 тысяч человек.

Авария произошла днем 3 февраля. На водоводе диаметром 600 миллиметров в районе дома №101 по улице Лизюкова произошел прорыв. Ремонтные работы были осложнены тем, что грунт сильно промерз и докопаться до водовода было непросто.

Из-за этой аварии без воды в общей сложности остались 65 тысяч человек. В ряде домов, попавших в зону отключения, пришлось отключить горячее водоснабжение и отопление.

На данный момент авария полностью ликвидирована и водоснабжение восстановлено.