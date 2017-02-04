Экскурсионный автобус врезался в мост на Тайване

Тайбэй, , 08:00 — REGNUM На острове Тайвань экскурсионный автобус врезался в опору железнодорожного моста. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Сообщается, что авария произошла в городе Гаосюн. Экскурсионный автобус, в котором находились туристы с материкового Китая, потерял управление и врезался в опору моста.

По последним данным, при аварии пострадал 21 человек, из которых семь детей, получивших легкие ранения. Всего в автобусе находились 28 человек, включая водителя и экскурсовода.

Причиной ДТП стала невнимательность водителя. Он отвлекся на разговор с экскурсоводом и пропустил поворот налево, после чего автобус въехал частично под проезд под мостом, высотка которого всего 2,8 метра. Передняя часть крыши автобуса оказалась смята.