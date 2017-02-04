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Плененному в Карабахе азербайджанцу предоставлены защитник и переводчик

Происшествия
После посещения задержанного азербайджанца Рубен Меликян сообщил, что вопрос соблюдения прав задержанного правоохранительными органами Нагорно-Карабахской Республики гражданина Азербайджана будет в центре внимания защитника прав человека НКР
1 / 2 Защитник прав человека Нагорного Карабаха и пленённый азербайджанец Эльнур Гусейнзаде Защитник прав человека Нагорного Карабаха и пленённый азербайджанец Эльнур Гусейнзаде

Степанакерт, 4 февраля 2017, 01:30 — REGNUM  Пленный 1 февраля при попытке разведывательно-диверсионного проникновения в Нагорный Карабах азербайджанский военнослужащий Эльнур Гусейнзаде задержан. Об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Уточняется, что по факту совершения Э. Гусейнзаде попытки диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР возбуждено уголовное дело по ст. 33−317 и ч.1 ст. 350 УК НКР. Ведется следствие.

«1 февраля 2017 года в направлении села Талиш (Талыш) НКР группа военнослужащих ВС Азербайджана, воспользовавшись туманом, предприняла попытку диверсии. Попытка была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР. В тот же день, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из боевых позиций АО НКР был обнаружен и подвергнут приводу в СНБ НКР член незаконно пересекшей охраняемую государственную границу НКР диверсионной группы, гражданин Азербайджана, военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде», — говорится в сообщении.

Учитывая общественный резонанс, а также беспокойство родственников Эльнура Гусейнзаде, СНБ НКР опубликовала также видео с задержанным азербайджанским военным.

3 января задержанного Эльнура Гусейнзаде посетил защитник прав человека НКР Рубен Меликян.

«Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян навестил гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который был задержан по подозрению в попытке совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР», — говорится в сообщении, распространенном аппаратом омбудсмена Нагорного Карабаха.

«В ходе визита омбудсмен убедился в том, что Гусейнзаде предоставлен общественный защитник и переводчик азербайджанского, при участии которых уже реализован ряд процессуальных действий. В ходе общения Гусейнзаде не представил каких-либо жалоб на состояние здоровья или плохое обращение.

Омбудсмен выразил готовность оказать в рамках своих полномочий поддержку осуществлению основополагающих прав Эльнура Гусейнзаде, в том числе права выбора защитника», — отмечается в сообщении.

После посещения задержанного азербайджанца Рубен Меликян сообщил, что вопрос соблюдения прав задержанного правоохранительными органами Нагорно-Карабахской Республики гражданина Азербайджана будет в центре внимания защитника прав человека НКР.

«Вопрос соблюдения прав задержанного будет в центре нашего внимания, и в случае выявления каких-либо неблагоприятных обстоятельств мы будем незамедлительно реагировать», — подчеркнул Рубен Меликян в интервью news.am.

Отвечая на вопрос о том, что за брошюра на столе во время встречи, омбудсмен НКР пояснил, что задержанному, помимо устного разъяснения прав, была передана Европейская конвенция по правам человека на азербайджанском языке. В этой связи Рубен Меликян напомнил, что НКР в 2015 г в одностороннем порядке присоединилась к Европейской конвенции, таким образом, положения этого основополагающего документа распространяются на Гусейнзаде.

1 / 2 Защитник прав человека Нагорного Карабаха и пленённый азербайджанец Эльнур Гусейнзаде Защитник прав человека Нагорного Карабаха и пленённый азербайджанец Эльнур Гусейнзаде

Защитник прав человека НКР также напомнил, что завтра в 15 часов завершится срок задержания Эльнура Гусейнзаде. «Мы ожидаем, что дальнейший правовой процесс будет протекать в соответствие с установленными законодательством НКР сроками и порядком, а также Европейской конвенцией по правам человека», — отметил Рубен Меликян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха во время пресечения диверсии азербайджанских ВС взяли в плен военнослужащего азербайджанской армии и нанеся противнику потери, отбросили его на исходные позиции.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило, что Эльнур Гусейнзаде некоторое время назад был демобилизован по причине периодического нарушения военной дисциплины и невыхода на службу.

Однако мать Гусейнзаде заявила, что после завершения военной службы Эльнур четыре месяца назад снова отправился в армию в качестве сверхсрочника.

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