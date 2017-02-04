Электропоезд насмерть сбил мужчину на северо-западе Москвы Происшествия Следственный комитет проверяет обстоятельства произошедшего

Москва, , 00:59 — REGNUM Мужчина погиб под колёсами электропоезда вечером 3 февраля на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. «Электропоезд сбил насмерть мужчину в районе станции «Трикотажная» Рижского направления Московской железной дороги», — сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины, которому на вид было 50 лет. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку по факту инцидента. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

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