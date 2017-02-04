В США полицейские открыли огонь по подростку с макетом пистолета

Сентервилл, США, , 00:41 — REGNUM В американском штате Огайо сотрудники полиции открыли огонь по 15-летнему подростку, в руках у которого был макет пистолета, передаёт Associated Press.

Инцидент произошёл 3 февраля в городе Сентервил. Как сообщили полицейские, офицер увидел мальчика, который до этого находился в отделении полиции, сидящим за кустом. При этом подросток достал предмет, похожий на пистолет, и направил его на правоохранителей.

На требование опустить пистолет подросток не реагировал и полицейские выстрелили в него три раза. В результате пострадавший был госпитализирован. Сообщается, что полученные им ранения не представляют угрозы для жизни.

Открывшие огонь полицейские заверили, что находившийся у подростка пистолет «невозможно было отличить от настоящего».

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.