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Полиэтилен стал причиной гибели кита клюворыла в Норвегии — СМИ

Происшествия
Люди были вынуждены пристрелить животное

Осло, 3 февраля 2017, 22:07 — REGNUM  В желудке 6-метрового кита, обнаруженного в районе норвежского острова Сотра, нашли около 30 полиэтиленовых пакетов, сообщает 3 февраля Reuters.

Полиэтиленовая пленка полностью заблокировала пищеварительную систему клюворыла, не было найдено никаких следов пищи, сообщили специалисты из Бергенского университета.

«Похоже, что полиэтилен находился не только в желудке, а во всей пищеварительной системе. Думаю, кит испытывал сильные боли. А как иначе, если в желудке такое», — заявил зоолог Терье Лислеванд.

Напомним, кит был обнаружен 31 января. Люди пытались помочь, однако после нескольких неудачных попыток вернуть животное обратно в море, его пристрелили.

Как считают эксперты, северная часть Тихого океана загрязнена миллионами тонн пластиковых отходов, которые становятся причиной гибели огромного количества животных.

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