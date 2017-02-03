В Калининграде осуждён гражданин Турции за оправдание ИГИЛ* в «Фейсбуке»

Калининград, , 20:29 — REGNUM В Калининграде к двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорён гражданин иностранного государства. Как сообщили сегодня, 3 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина признан виновным по ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

Чуть более года назад оперативники УФСБ установили, что гражданин разместил на своей личной странице в социальной сети «Фейсбук» видеозаписи о террористической и запрещенной на территории Российской Федерации международной организации «Исламское государство».

В УФСБ уточнили, что после вступления приговора в законную силу гражданин предпринял попытку выезда за рубеж. Сообщается, что он «приобрёл авиабилет до пункта назначения» (в настоящее время из Калининграда летают самолёты в столицу Белоруссии, у которой с Турцией безвизовое сообщение. — ИА REGNUM ), однако был задержан оперативниками.

В настоящее время преступник находится в одном из пенитенциарных учреждений Калининградской области, «где в отношении него приняты особые меры контроля», — заключили в ведомстве.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, осужденный является гражданином Турции, легально проживающим на территории Калининградской области.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.