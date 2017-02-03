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СК возбудил уголовное дело по факту убийства Натальи Меламед

Происшествия
Пропавшую 23-летнюю девушку искали с 24 января
Убийство
Иллюстрация: Pixabay.com
Убийство

Москва, 3 февраля 2017, 18:13 — REGNUM  Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Натальи Меламед, которая 24 января пропала без вести в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Тело пропавшей девушки было обнаружено 3 февраля на территории Красногорского парка. В поисках участвовали более 700 человек.

Напомним, Наталья Меламед 24 января ушла из дома на улице Митинской в Москве и пропала. Ее отец обратился за помощью в правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье найдено тело девушки, пропавшей в конце января

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