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У погибшего из-за травмы в тюменском картинг-центре ребенка был инсульт

Происшествия
Причины смерти ребенка до сих пор устанавливаются

Тюмень, 3 февраля 2017, 18:13 — REGNUM  Скончавшийся в больнице после травмы в картинг-центре ребенок тремя годами ранее перенес инсульт. Прокуратура называет предварительную причину его смерти травму головы, следствие говорит о травме живота. Точную причину можно назвать с уверенностью лишь после вскрытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Тюменской области.

Напомним, в результате несчастного случая в картинг-центре Тюмени скончался десятилетний мальчик: ребёнок ударился головой об руль кара и умер в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мальчик получил травму 2 февраля в картинг-центре в торговом комплексе «Солнечный» по улице Пермякова, 50 «б». Прокурор области взял расследование дела под свой личный контроль. СУ СКР возбудило уголовное дело по статье ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»).

«Предварительной причиной смерти явилась тупая травма живота. Более точную причину можно будет назвать лишь по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящий момент проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится осмотр места происшествия, изъята документация организации, также видеозаписи, имеющие значения для следствия», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На данный момент известно, что родители погибшего и двое детей пришли покататься на картингах в центр в 21:00 (19:00 мск). С ними провели инструктаж, были выданы специальные воротники и шлемы.

«После того, как ребенку стало плохо, работники картинг-центра и сотрудник службы безопасности ему оказывали первую помощь. Удалось разжать ему зубы, он задышал, и к этому времени приехала скорая помощь. По словам работников центра, родители сказали врачам скорой помощи, что три года назад у мальчика был инсульт», — сообщает телекомпания ВГТРК «Регион-Тюмень».

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени расследуют гибель школьника после посещения картинг-центра

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