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Дело насильника, убившего школьницу в Волгограде, довели до суда

Происшествия
Преступление раскрыли за 4 месяца

Волгоград, 3 февраля 2017, 18:00 — REGNUM  В Волгограде завершено расследование жестокого убийства 15-летней девочки, совершенного осенью прошлого года. Перед судом предстанет 31-летний житель Красноармейского района Дмитрий Зайченко. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и «Кража», сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Как установило следствие, обвиняемый, будучи соседом девочки, заманил ее в квартиру просьбой помочь по хозяйству. Как только несовершеннолетняя вошла в его жилище, он запер входную дверь, сломав замок, чтобы школьница не смогла убежать. Надругавшись над жертвой, он задушил ее, спрятав после этого под диван. Ночью он вынес тело из дома и выбросил в мусорный контейнер.

Находившийся в момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения злоумышленник, тем не менее не забыл снять с жертвы золотые украшения и забрать сотовый телефон.

Убитую обнаружили на следующий день, 3 октября. Началось следствие и оперативно-разыскные мероприятия. Насильник-убийца был найден уже спустя два дня. В ходе первого же допроса Зайченко сознался в совершенном преступлении.

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Задушил и выбросил: в Волгограде предъявлено обвинение убийце школьницы

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в убийстве уже имел несколько судимостей. В ходе расследования данного преступления было допрошено более 80 свидетелей и очевидцев, проведено свыше 60 обысков, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генетическая, одорологическая, дактилоскопическая, психиатрическая, биологическая и другие.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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