Притворившись жителем Болгарии нигериец закупал в Литве дорогую технику

Вильнюс, , 17:20 — REGNUM В Главном комиссариате полиции Каунасского округа Литвы ведется досудебное расследование по делу гражданина Нигерии, который 16−24 января в Вильнюсе и Каунасе, рассчитываясь, возможно, чужой банковской карточкой, приобрел 7 мобильных телефонов и 2 ноутбука, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в полиции Литвы.

Общая стоимость этих покупок достигает 9997,44 евро. 24 января подозреваемый 1988 года рождения был задержан. В ходе досудебного расследования было установлено, что гражданин Нигерии ранее учился в Литве, но в связи с совершенными различными административными правонарушениями ему не был продлен вид на жительство в стране. Но мужчина представил должностным лицам личные документы гражданина Болгарии и утверждал, что, будучи гражданином ЕС, он может свободно путешествовать по странам сообщества.

После того, как сотрудники Управления криминальной полиции по расследованию экономических преступлений Главного комиссариата полиции Каунасского округа выполнили проверку, соответствуют ли документы и представленная информация действительности, выяснилось, что этот мужчина не является гражданином Болгарии и в этой стране никому не был выдан документ на это имя. Выяснилось, что представленные документы подделаны, по номерам серии документов было установлено, что они были выданы другому человеку.

Мужчине предъявлены подозрения в свершении преступлений по 2 части 182 статьи, 1 части 214 статьи, 1 части 215 статьи и 2 части 300 статьи Уголовного кодекса Литвы и назначена самая строгая мера пресечения — арест на один месяц. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Досудебное расследование организуют и контролируют прокуроры Второго отделения уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры.