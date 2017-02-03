«Одна за одной». В Таджикистане на автотрассы снова сходят снежные лавины

Душанбе, , 17:00 — REGNUM Участок автотрассы «Душанбе — Ходжент», соединяющей столицу и северный регион страны, от 54 до 71 км закрыт из-за схода снежных лавин и сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана (КЧС), сегодня, 3 февраля.

Для ликвидации последствий задействованы 6 единиц спецтехники, которые проводят расчистку дороги с двух сторон. Круглосуточно работают штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Ситуация на данном участке очень сложная. Сотрудники IRS (компании, обслуживающей трассу) пытаются очистить дорогу, но лавины следуют одна за другой, что затрудняет работу», — цитирует «Авеста» слова главы обслуживающей компании Далера Абдулло.

Сход снежных лавин зарегистрирован также на участках дорог «Душанбе — Джиргиталь», «Хорог — Ишкашим» и «Хорог — Дарваз». Данных о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, 28 и 29 января 2017 года в разных регионах Таджикистана сошли более 60 снежных лавин, в результате которых погибли семеро местных жителей. Движение по трассе было восстановлено только 31 января.

Министерство иностранных дел страны обратилось к мировому сообществу с надеждой на всестороннюю помощь в ликвидации последствий схода снега. Специалисты опасаются, что аномально высокий уровень осадков может привести к разрушительным стихийным бедствиям в ближайшем будущем. Метеорологи отмечают, что сильные снегопады продолжатся, а потому опасность схода лавин сохранится на протяжении всего февраля.

Спасатели предостерегают таджикистанцев от поездок по опасным участкам автодорог и рекомендуют отказаться от походов в горы.

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