В Подмосковье найдено тело девушки, пропавшей в конце января

Красногорск, , 16:26 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии в ходе поисковой операции обнаружили в Красногорском лесопарке (Московская область) тело девушки, пропавшей в конце января этого года. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает агентство «Москва».

Напомним, в ночь на 24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома, сообщив родителям, что отправится к своему возлюбленному. Позднее она связалась с родителями и сообщила, что направляется домой. Однако до дома девушка не добралась и на связь больше не выходила.

По неподтвержденным данным, Наталья страдала затяжной депрессией и наблюдалась у врачей.

В поисках пропавшей девушки участвовали сотрудники экстренных служб и добровольцы. Родители Натальи Меламед готовы были заплатить за информацию о местонахождении девушки миллион рублей.

Место обнаружения тела оцеплено. Туда едет следственно-оперативная группа.