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«Балашовская Кущевка»: глава района содействует следствию

Происшествия
Глава Балашовского района Александр Мельников сделал официальное заявление

Саратов, 3 февраля 2017, 16:16 — REGNUM  Глава Балашовского муниципального района Александр Мельников прокомментировал ИА REGNUM обвинения в превышении должностных полномочий, предъявленные СУ СК по Саратовской области первому замглавы администрации Балашовского района Александру Москалеву, который вывел из муниципальной собственности квартиру стоимостью 3,7 млн рублей и отдал ее полицейскому начальнику.

«Сегодня идет предварительное расследование, уточняется картина произошедшего. Администрация района работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Главная задача — защитить интересы района, не допустить ущерба муниципальной собственности. Именно поэтому мы намерены и впредь оказывать максимальное содействие в установлении всех обстоятельств случившегося», — заявил Александр Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2017 года СУ СКР по Саратовской области предоставило информацию о том, что первому заместителю главы администрации Балашовского района Александру Москалеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о выявленных нарушениях при предоставлении служебных жилых помещений.

По данным следствия, с августа 2011 года по октябрь 2012 года не состоявшему в трудовых отношениях с Балашовским районом начальнику местной районной полиции и троим членам его семьи по договору найма служебного помещения муниципального специализированного жилищного фонда в нарушение установленного порядка была предоставлена служебная квартира, расположенная в центре города стоимостью 3,7 млн рублей.

Несмотря на то, что в октябре 2012 года в связи с переводом на новое место службы в другой населенный пункт, указанная семья перестала проживать в Балашове, договор найма служебного жилого помещения расторгнут не был. При этом в феврале 2016 года с незаконного согласия обвиняемого, состоявшего на тот момент в должности главы администрации Балашовского района, дочь вышеуказанного должностного лица органа внутренних дел приватизировала эту квартиру, которой в последующем распорядилась по своему усмотрению, передав по договору купли-продажи в собственность другому лицу.

По данным следствия, неправомерные действия бывшего главы администрации Балашовского района повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов муниципалитета, выразившееся в прекращении права муниципальной собственности на служебное жилое помещение стоимостью свыше 3,7 млн рублей. Кроме того, противоправные действия главы администрации повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в установленном законом порядке стоявших в очереди на предоставление служебного жилья.

В ходе допроса в качестве обвиняемого первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района не признал вину в инкриминируемом ему деянии. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по восстановлению права муниципальной собственности по ходатайству следователя территориального подразделения СК на указанное жилое помещение наложен арест.

В ближайшее время предварительное расследование по уголовному делу будет завершено и обвиняемый начнет ознакомление с материалами уголовного дела.

«Продолжается серия уголовных дел в Балашове — район, в котором уровень коррупции просто зашкаливает. Именно поэтому его давно уже окрестили местной Кущевкой. До сих пор не понимаю, как организатор этого сообщества — Елена Щербакова может находиться в правительстве Радаева?» (губернатор Саратовской области Валерий Радаев, прим ИА), — написал 3 февраля в Facebook депутат Саратовской городской думы, бывший депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Антон Ищенко.

Читайте ранее в этом сюжете: «Балашовская Кущевка»: замглавы отдал полицейскому муниципальную квартиру

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