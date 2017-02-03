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В машине не пристегнувшего ремень водителя в Петербурге было 3 кг марихуаны

Происшествия
Остановленный за нарушение ПДД водитель нескоро теперь сядет за руль
Марихуана в автомобиле в Петербурге
Иллюстрация: 78.мвд.рф
Марихуана в автомобиле в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 15:38 — REGNUM  Сотрудники дорожной полиции в Санкт-Петербурге остановили водителя автомобиля Mercedes за не пристегнутый ремень безопасности. При проверке в автомобиле было найдено почти три килограмма марихуаны. О незначительном нарушении ПДД, обернувшемся задержанием крупной партии наркотика, сообщила 3 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Машина под управлением 25-летнего мужчины была остановлена в ночь со 2 на 3 февраля у дома 127 на Московском проспекте Петербурга. Водитель нарушил правила дорожного движения в части, предусматривающей применение ремней безопасности или мотошлемов. Напомним, согласно статье 12.6 КоАП, штраф за не пристегнутый ремень безопасности — 1 тысяча рублей.

«В ходе осмотра машины в багажнике было обнаружено три чёрных полиэтиленовых пакета для мусора с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что данное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой около 2,7 килограмма», — проинформировали в региональном Главке полиции.

Водитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За перевозку крупной партии наркотика по уголовному законодательству грозит длительный срок лишения свободы.

По данным Петростата, в 2016 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 13 821 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Число таких преступлений за прошлый год выросло на 1,7%. Доля «наркопреступлений» в общем объеме зарегистрированных преступлений составила 26,4%.

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