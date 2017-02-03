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Альпинист найден мертвым в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия
Личность туриста пока не установлена

Нальчик, 3 февраля 2017, 15:28 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии найден мертвым турист. Его тело без признаков жизни обнаружено на восточном склоне Эльбруса. Никаких данных о погибшем пока нет, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Информация о том, неизвестный мужчина сорвался в пропасть в районе станции Гара-Баши с высоты около 3600 м, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС сегодня, 3 февраля, около полудня. Туриста, сорвавшегося со скалы, видела проходящая неподалеку группа.

Как сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве, к месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе шести человек. В настоящее время ведется транспортировка тела вниз.

Напомним, 1 февраля в горах Кабардино-Балкарии стало плохо альпинистке из Ирана, у нее началась горная болезнь при восхождении на Эльбрус на высоте 5300 метров. Спасателям удалось найти женщину спустя почти двое суток. Ее состояние не вызывает опасений.

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