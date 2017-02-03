Мурманск, , 15:22 — REGNUM

Ребёнок получил травму в батутном центре под Мурманском. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«По данным следствия, в результате ненадлежащего оказания услуг, а именно организации досуга в виде прыжков на батуте в развлекательном батутном парке «Небо», находящемся на территории Кольского района, произошло падение несовершеннолетней девочки на металлический каркас батута, в результате чего ребенку, 2006 года рождения, были причинены телесные повреждения, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Отметим, в последнее время дети нередко получают травмы, сопряженные с двигательной активностью.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года мурманчанка, девочка 2006 года рождения, получила травмы позвоночника на уроке физкультуры — при падении вместе с турником, у которого с одной стороны было повреждено крепление.

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