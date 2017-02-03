Олланд высоко оценил смелость военнослужащих в ходе нападения в Париже

Поприветствовали действия военных и кандидаты на пост главы Елисейского дворца

Париж, , 15:18 — REGNUM

Президент Франции Франсуа Олланд поприветствовал смелость и решительность правоохранителей в свете произошедшего 3 февраля в центре Парижа нападения, сообщает BFMTV.

«Я приветствую смелость и решительность, проявленные военными сегодня утром у [торгового центра] Carrousel du Louvre», — написал глава Франции в своем микроблоге в Twitter.

С заявлениями выступили также и кандидаты на пост президента Франции. Так, выдвиженец от Республиканской партии Франции Франсуа Фийон высоко оценил хладнокровие сил безопасности, которые не позволили нападавшему причинить вред остальным. Он выразил также свою «поддержку и восхищение».

Также поддержку силам безопасности выразил и бывший глава Минэкономики страны Эммануэль Макрон.

«Я выражаю мою абсолютную поддержку тем, кто рискует своей жизнью для нашей защиты», — написал Макрон.

В свою очередь, храбрость военнослужащего, отразившего нападение неизвестного и получившего при этом ранение, выразил бывший министр образования Бенуа Амон.

«Мои мысли устремлены солдату, на которого напали и которого ранили у Лувра, я приветствую его храбрость», — отметил Амон.

Напомним, инцидент произошел поблизости от торгового центра Carrousel du Louvre в центре Парижа. Неизвестный попытался напасть с ножом на силы безопасности столицы. В ответ один из военнослужащих, следящих за соблюдением безопасности, открыл огонь. Нападавший был серьезно ранен.