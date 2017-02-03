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«Фантазия» довела югорскую экс-чиновницу до уголовной статьи

Происшествия
Бывшая глава администрации Пыть-Яха стала фигуранткой уголовного дела

Пыть-Ях, Югра, 3 февраля 2017, 15:18 — REGNUM  В Югре по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело против бывшего сити-менеджера Пыть-Яха Родики Стадлер. Она обвиняется в злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

По версии следствия, 25 декабря 2015 года глава администрации города Пыть-Яха Родика Стадлер, заключила со строительной фирмой ООО «ДСК «Автобан» (подконтрольной депутату думы ХМАО-Югры Алексею Андрееву — прим. ИА REGNUM ), муниципальный контракт, в соответствии с которым исполнитель передает, а администрация города Пыть-Яха принимает в муниципальную собственность и оплачивает сданный под ключ детский сад «Фантазия» на 260 мест в 3 микрорайоне «Кедровый». Детсад строился в рамках государственно-частного партнерства. Цена контракта составляла свыше 400 миллионов рублей и включала в себя стоимость объекта, уплату налогов и других обязательных платежей, расходы по подготовке и оформлению всей документации, стоимость технологического оборудования, мебели, мягкого и хозяйственного инвентаря и иные расходы.

В ходе подготовки проекта контракта и при его подписании главой администрации были допущены нарушения законодательства, считает следствие. Уже на следующий день после подписания контракта, 26 декабря 2015 года, глава администрации единолично подписала акт приема-передачи объекта, тем самым подтвердила отсутствие претензий по качеству и техническому состоянию передаваемого объекта. Вместе с тем, фактический осмотр детского сада, его помещений и оборудования с целью проверки качества и технического состояния, не осуществлялся, как и не создавалась комиссия по приему объекта. Кроме этого, не проводилась положенная экспертиза детского сада на соответствие условиям контракта. При этом Стадлер как уверены следователи, достоверно знала, что детский сад укомплектован не в полном объеме: в здание не поставлены мебель, оборудование, инвентарь и другие материалы. Тем не менее, акт приема-передачи был подписан, после чего Стадлер якобы дала указание о перечислении исполнителю контракта денежных средств, и в период с декабря 2015 по март 2016 года оплата была произведена в полном объеме.

«Фантазию» открыли с помпой в августе 2016 года. Но без части мебели и инвентаря детский сад не мог функционировать, поэтому не работал в 2016 году. Кроме того, счетная палата Пыть-Яха выявила неэффективность вложений: шторы в фойе — 70 тысяч рублей, моток бечевки — 40 тысяч, детские матрасы согласно документам с кокосовым наполнителем, а оказались самыми дешевыми по факту и так далее по всей закупке. Роспотребнадзор не выдавал лицензию детсаду из-за нерешенных проблем с качеством воды.

«Действия подозреваемой повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на образование и охраняемых законом интересов государства в части эффективности использования бюджетных средств», — сообщает следствие.

В рамках уголовного дела планируется проведение ряда судебных экспертиз, в том числе товароведческой и бухгалтерской, сообщает СКР по ХМАО.

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