В Калининградском морском канале от нефтепродуктов погибли 10 лебедей

Калининград, , 14:58 — REGNUM В Калининградском морском канале в черте города Балтийска массово гибнут лебеди. Как сообщили сегодня, 3 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации «Зелёный фронт», из-за высокой концентрации нефтепродуктов в воде за неделю погибло не менее 10 птиц.

«К нам обратились коллеги из Балтийска — общественная организация «Балтийский лебедь». Активисты за неделю достали из воды более десятка умирающих и погибших птиц, — рассказал председатель «Зелёного фронта» Олег Иванов. — Некоторые погибли уже после доставки на передержку. Перьевой покров лебедей был запачкан нефтепродуктами. Также сильный запах нефтепродуктов зафиксировали ветеринары, которые провели вскрытие одной из погибших птиц».

Экологи-общественники обратили внимание, что загрязнение водных объектов нефтепродуктами фиксируется общественниками регулярно, но не всегда принятые надзорными органами меры адекватны нанесенному ущербу.

В частности, в октябре 2015 года по факту загрязнения нефтепродуктами реки Товарной в Калининграде был оштрафован судоремонтный завод «Преголь». В июле 2015 года активисты «Зеленого Фронта» сообщали Росприроднадзору о загрязнении нефтепродуктами реки Головёнка рядом с производственной базой компании «Лукойл-Калининградморнефть», но надзорный орган факт загрязнения не подтвердил.

Позднее калининградская межрайонная природоохранная прокуратура перепроверила информацию экологов и сообщила, что «река Головенка находится в крайне неудовлетворительном состоянии».