МВД Франции: Второй человек был задержан в целях проверки

Он не имел отношения к произошедшему поблизости от Лувра

Париж, , 14:31 — REGNUM

Второй человек, задержанный по подозрению в связи с нападением на военнослужащего в центре Париже, на имеет отношения к произошедшему, заявили в МВД страны. Об этом сообщает BFMTV.

По официальной информации, задержанный правоохранительными органами человек не был связан с нападением, поскольку его задержание было произведено с целью контроля.

В свою очередь, медики сообщают о том, что нападавший находится в критическом состоянии. В данный момент идет операция.