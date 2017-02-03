Глава Минобороны Франции прервал свой визит из-за инцидента в Париже

Париж, , 14:22 — REGNUM

Глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан был вынужден прервать свой визит в Бретань из-за нападения на военнослужащего в центре французской столицы, сообщает BFMTV,

По некоторым данным, он посетит военнослужащего, получившего ранения в ходе от неизвестного. Со своей стороны, мэр французской столицы Анн Идальго поблагодарила силы безопасности, которые «отреагировали с крайней эффективностью».

Напомним, инцидент произошел в центре Парижа поблизости от музея Лувр. Неизвестный нападавший, который имел при себе два рюкзака, набросился на обеспечивающих безопасность правоохранителей, выкрикивая угрозы, а также «Аллах Акбар».

Ему удалось нанести серьезное ранение руки одному из военнослужащих, который выстрелил в него пять раз, в результате чего нападавший также получил серьезные ранения в живот. Близлежащие к месту происшествия территории были эвакуированы, тогда как сумки неизвестного были проверены на наличие взрывчатки.