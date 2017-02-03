Дорогие иномарки: в Оренбурге осуждена группа угонщиков

Четверо оренбуржцев получили в зависимости от роли каждого сроки лишения свободы от трех с половиной до восьми лет. Кроме того, каждый из них заплатит штраф. Ущерб от угона иномарок составил более 5,5 млн рублей

Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбурге 3 февраля Ленинский райсуд города огласил приговор в отношении банды угонщиков. Четыре жителя областного центра признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере» и пунктом «а» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный организованной группой». Общая сумма причиненного в результате преступной деятельности ущерба составила около 5,5 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

В суде установлено, что лидер группы Арам Манукян, обладающий обширными связями в криминальных кругах, совместно с подельниками занимался хищением дорогостоящих автомобилей и имущества из них (денег, ценностей). Их криминальные интересы были сосредоточены на автомобилях марок Toyota, Lexus, Nissan.

Злоумышленники были хорошо технически оснащены, пользовались несколькими автомобилями, средствами мобильной связи, оборудованием для считывания кодов сигнализаций, а также средствами, подавляющими сигналы любых электронных устройств, в том числе GPS-маячков.

Предполагаемое место хищения авто и подъездные пути к нему преступная группа держала под наблюдением. Транспорт похищался в местах большого скопления людей либо в ночное время. Похищаемые машины патрулировались до мест-отстойников, откуда производилась их дальнейшая транспортировка.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области, полиция обладала информацией, что в городе орудует банда, которая угоняет дорогие иномарки. В сентябре 2015 года удалось обнаружить угнанный автомобиль «Ниссан Патрол» и задержать четверых мужчин. Трое из них впоследствии были взяты под стражу, в отношении одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Ниссан Патрол» возвращен хозяину.

За совершенные преступления суд приговорил Манукяна к восьми годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Подельники получили от трех с половиной до пяти лет лишения свободы. Кроме того, каждый из членов преступной группы оштрафован. Размер штрафа составил от 20 до 50 тыс. рублей.