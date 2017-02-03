«Балашовская Кущевка»: замглавы подарил полицейскому муниципальную квартиру

Саратов, , 13:58 — REGNUM В Саратовской области первому заместителю главы администрации Балашовского района Александру Москалеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о выявленных нарушениях при предоставлении служебных жилых помещений, сообщили ИА REGNUM в пресс-сулжбе СУ СКР региона.

По данным следствия, с августа 2011 года по октябрь 2012 года не состоявшему в трудовых отношениях с Балашовским районом начальнику территориального подразделения органа внутренних дел по Балашовскому району и троим членам его семьи по договору найма служебного помещения муниципального специализированного жилищного фонда в нарушение установленного порядка была предоставлена служебная квартира, расположенная в центре города.

Несмотря на то, что в октябре 2012 года в связи с переводом на новое место службы в другой населенный пункт, указанная семья перестала проживать в Балашове, договор найма служебного жилого помещения расторгнут не был. При этом в феврале 2016 года с незаконного согласия обвиняемого, состоявшего на тот момент в должности главы администрации Балашовского района, дочь вышеуказанного должностного лица органа внутренних дел приватизировала эту квартиру, которой в последующем распорядилась по своему усмотрению, передав по договору купли-продажи в собственность другому лицу.

По данным следствия, неправомерные действия бывшего главы администрации Балашовского района повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов муниципалитета, выразившееся в прекращении права муниципальной собственности на служебное жилое помещение стоимостью свыше 3,7 млн рублей. Кроме того, противоправные действия главы администрации повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в установленном законом порядке стоявших в очереди на предоставление служебного жилья.

В ходе допроса в качестве обвиняемого первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района не признал вину в инкриминируемом ему деянии.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по восстановлению права муниципальной собственности по ходатайству следователя территориального подразделения СК на указанное жилое помещение наложен арест.

В ближайшее время предварительное расследование по уголовному делу будет завершено и обвиняемый начнет ознакомление с материалами уголовного дела.

«Продолжается серия уголовных дел в Балашове — район, в котором уровень коррупции просто зашкаливает. Именно поэтому его давно уже окрестили местной Кущевкой. До сих пор не понимаю, как организатор этого сообщества — Елена Щербакова может находиться в правительстве Радаева?» (губернатор Саратовской области Валерий Радаев, прим ИА REGNUM ), — написал 3 февраля в Facebook депутат Саратовской городской думы, бывший депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Антон Ищенко.

В 2016 году в одном из своих комментариев ИА REGNUM по поводу политической ситуации в Саратовской области антон Ищенко заявил: «Я, например, говорю про Балашовский район, там чрезвычайная ситуация. Туда нужно просто столыпинский вагон загонять и всех руководителей района и правоохранительных органов грузить и вывозить. Полная деградация, полная разруха в системе и исполнительной власти, и судейской, и надзорной, там настолько все прогнило, что необходимы чрезвычайно экстренные шаги, которые должны быть направлены на оздоровление властных структур. Мне кажется, вот там как раз должны быть кадровые замены по полной программе».

«Таких районов, как Балашовский, в Саратовской области не один и не два, их много, — подчеркнул депутат Госдумы. — Я могу привести пример — и Красный Кут и Ершов, Пугачев, где чрезвычайно слабые руководители, не имеющие представление о промышленном и аграрном развитии района. Такие руководители поставлены только для того, чтобы давить всех тех, у кого есть хотя бы какая-то инициатива, отнимать бизнес, вредить развитию предпринимательства, но при этом откачивать огромные средства их жилищно-коммунальной сферы, с поставок энергоносителей, из средств, которые выделяются на субсидирование этих районов из областного бюджета. При этом все, что делают такие руководители, — не только на грани, а уже за чертой закона», — сообщил Антон Ищенко.

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