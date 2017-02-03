Сектанта-развратника ждёт суд на Кубани

Краснодар, , 13:56 — REGNUM В Краснодарском крае для передачи в суд готовятся материалы уголовного дела о религиозной секте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 3 февраля, ее организатору — 61-летнему мужчине — грозит до четырех лет лишения свободы.

Срок пребывания за решеткой, вероятнее всего, будет больше. Подозреваемому также вменяется в вину и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет заключения.

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Организовать религиозное объединение подозреваемый решил еще в 2004 году в станице Староджерелиевской Красноармейского района. Между тем, деятельность секты оказалась не созидательной, а, напротив, была сопряжена с насилием над гражданами. Общепринятые моральные и нравственные ценности, родственные и дружеские связи в ней и вовсе отрицались.

Во время занятий и семинаров, мужчина пропагандировал свое религиозное учение о «квантовом переходе на иной вибрационный уровень». Он уверял своих последователей, что они якобы спасут Землю от гибели. Применяя психологическое насилие, а также агрессивные методы воздействия на психику, «гуру» пытался привлечь новых учеников в секту и удержать старых.

За четыре года ему удалось вовлечь в объединение 18 человек. Они проживали вместе с обвиняемым в трех домах, расположенных по соседству. Приобретены они были приобретены на деньги участников незаконного объединения.

Посягнул организатор секты и на половую неприкосновенность малолетней девочки — дочери одной и участниц секты. Действия сексуального характера в отношении ребенка злоумышленник совершал с 2010 года по октябрь 2013 года.

Следствие по уголовному делу завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд.