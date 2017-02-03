Инцидент в Париже носит террористический характер – премьер-министр Франции

Париж, , 13:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил 3 февраля, что нападение на правоохранителей в центре Парижа «очевидным образом» носит «террористический характер», сообщает BMTV.

По словам главы французского правительства, это нападение «очевидным образом носит характер террористического». Расследованием обстоятельств случившегося займется служба по борьбе с терроризмом.

В свою очередь, официальный представитель МВД страны Пьер-Анри Бранле, отметил, что «ни личность, ни гражданство, ни точные мотивы» нападавшего неизвестны.

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