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На Ставрополье внедряют новую схему махинаций с госзакупками на 665 млн руб

Происшествия
Заказчики размещают электронную документацию в некопируемом формате, что не позволяет компаниям принимать полноценное участие в торгах

Ставрополь, 3 февраля 2017, 13:44 — REGNUM  

В Ставропольском крае госзаказчики применяют новую схему вывода нежелательных участников госзакупок. Новая схема применяется в госзакупкам на общую сумму 665 млн рублей.

Нарушения при размещении тендеров выявили активисты Общероссийского народного фронта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, заказчики специально размещают электронную документацию в некопируемом формате.

Это создает сложности для тех, кто желает участвовать в аукционах. Им приходится переписывать огромный объем требований, который достигает 150 страниц. Если где-то допущена ошибка, участника тут же исключают из тендера. В то же время у заказчика появляется возможность переслать материалы тем, кого ему хочется допустить до аукциона и, таким образом, нарушается принцип конкурентности.

В ОНФ отметили, что с 1 января 2016 года размещение документации в некопируемом формате запрещено и влечет административную ответственность. Должностным лицам грозит штраф в 15 тыс. рублей; юридическим — 50 тыс. рублей. Однако на Ставрополье такие заказы распространены.

Так, школа № 7 поселка Коммаяк разместила документацию на ремонт кровли, спортивного зала и других объектов в сложно копируемом формате. Таблицы размещены в некорректном виде — в неудобном электронном формате. Их приходится копировать маленькими частями.

На просьбы участников о размещении «читаемых» форматов документов, заказчики отвечают отказом. При этом, ремонт спортзала, кровли и окон в школе уже проводится, еще до итогов тендера.

«По всей видимости, размещая документацию в сложно копируемом формате, заказчик рассчитывал, что в аукционе больше никто не захочет принять участия, поэтому ремонт можно начать до подведения итогов. Мы обратимся к руководству региона с просьбой оценить действия заказчиков и в Федеральную антимонопольную службу с просьбой обратить внимание не только на закупки МБОУ СОШ № 7, но и на другие случаи ограничения конкуренции при госзакупках в Ставропольском крае», — отметил заместитель руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.

Отметим, что антимонопольное управление уже заниается проверкой документации на госзакупки, размещенные школой.

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Общероссийский народный фронт
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