Велосипедист Киттель не примет извинений от Гривко за удар в лицо
Банги, 3 февраля 2017, 13:43 — REGNUM
Велогонщик из ФРГ Марсель Киттель отказался принимать извинения от своего соперника по велоспорту Андрея Гривко, ударившего его в ходе тура в Дубае, заявил 2 февраля сам велогонщик в своем микроблоге в Twitter.
«Я отказываюсь принимать его извинения. Произошедшее никак не связано с велоспортом. Его поступок — позор для нашего прекрасного спорта», — написал.
Напомним, инцидент произошел в ходе третьего этапа гонки «Тур Дубая», когда при прохождении непростого участка трассы украинский член команды «Астана» ударил Киттеля в лицо. Команда Гривко уже принесла извинения немецкому спортсмену.
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