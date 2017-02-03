Велосипедист Киттель не примет извинений от Гривко за удар в лицо

Банги, , 13:43 — REGNUM

Велогонщик из ФРГ Марсель Киттель отказался принимать извинения от своего соперника по велоспорту Андрея Гривко, ударившего его в ходе тура в Дубае, заявил 2 февраля сам велогонщик в своем микроблоге в Twitter.

«Я отказываюсь принимать его извинения. Произошедшее никак не связано с велоспортом. Его поступок — позор для нашего прекрасного спорта», — написал.

Напомним, инцидент произошел в ходе третьего этапа гонки «Тур Дубая», когда при прохождении непростого участка трассы украинский член команды «Астана» ударил Киттеля в лицо. Команда Гривко уже принесла извинения немецкому спортсмену.

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