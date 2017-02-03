В Свердловской области съехал в кювет автобус с детьми
Пострадавших нет
Екатеринбург, 3 февраля 2017, 13:36 — REGNUM В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой съехал в кювет, пострадавших нет, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, инцидент произошел в 11:35 по местному времени на 184-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Дети из спортивной команды «Синие камни» ехали в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба».
Автобус Yutong с 28 пассажирами из которых 18 — дети 2000 — 2003 годов рождения и 10 взрослых съехал с трассы в кювет. Причины ДТП устанавливаются.
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