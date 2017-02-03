В Китае выявлены два новых случая заражения вирусом H7N9

Чэнду, Китай, , 13:30 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила информацию о выявлении двух новых случаев заражения человека опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. В заявлении провинциального органа здравоохранения подчеркивается, что данные случаи стали первыми в Сычуани.

Двое местных жителей были доставлены в больницу в критическом состоянии. В настоящий момент врачи борются за их жизни. Известно, что непосредственно перед ухудшением самочувствия оба гражданина КНР имели прямой контакт с домашней птицей, пишет «Синьхуа».

Местные власти уже приняли меры по предотвращению эпидемии птичьего гриппа в провинции. Результаты анализов, взятых у родственников пациентов, не подтвердили наличие вируса H7N9 в крови.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последний раз вирус H7N9 был обнаружен в крови двух жителей провинции Хунань в январе 2017 г.

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