Напавший на военнослужащего в Париже кричал «Аллах Акбар»
Париж, 3 февраля 2017, 13:29 — REGNUM
Префект французской столицы Мишель Кадот заявил 3 февраля, что неизвестный, совершивший нападение с мачете на представителей сил общественного порядка у Лувра, выкрикнул «Аллах Акбар», сообщает Europe1.
По его словам, нападавший бросился на полицейских и военнослужащих, выкрикивая угрозы, а также «Аллах Акбар». Представитель правопорядка выстрелил в него пять раз.
Напомним, инцидент произошел поблизости от торгового центра Carrousel du Louvre в центре Парижа, когда неизвестный попытался напасть с холодным оружием на силы безопасности столицы. В ответ один из военнослужащих, следящих за соблюдением безопасности, открыл огонь. Нападавший был серьезно ранен.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный набросился с холодным оружием на силы правопорядка в Париже
Читайте развитие сюжета: Инцидент в Париже носит террористический характер – премьер-министр Франции
- 2 Февраля 2017 В Ярославской области врач осужден за стрельбу по прохожим и полицейским
-
- 3 Февраля 2017 Неизвестный набросился с холодным оружием на силы правопорядка в Париже
-
- 3 Февраля 2017 Инцидент в Париже носит террористический характер – премьер-министр Франции
-
- 3 Февраля 2017 Глава Минобороны Франции прервал свой визит из-за инцидента в Париже