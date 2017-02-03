Напавший на военнослужащего в Париже кричал «Аллах Акбар»

Париж, , 13:29 — REGNUM

Префект французской столицы Мишель Кадот заявил 3 февраля, что неизвестный, совершивший нападение с мачете на представителей сил общественного порядка у Лувра, выкрикнул «Аллах Акбар», сообщает Europe1.

По его словам, нападавший бросился на полицейских и военнослужащих, выкрикивая угрозы, а также «Аллах Акбар». Представитель правопорядка выстрелил в него пять раз.

Напомним, инцидент произошел поблизости от торгового центра Carrousel du Louvre в центре Парижа, когда неизвестный попытался напасть с холодным оружием на силы безопасности столицы. В ответ один из военнослужащих, следящих за соблюдением безопасности, открыл огонь. Нападавший был серьезно ранен.

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