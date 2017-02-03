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Неизвестный набросился с холодным оружием на силы правопорядка в Париже

Происшествия
Обеспечивающий общественную безопасность военнослужащий открыл огонь

Париж, 3 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  

Военнослужащий армии Франции открыл 3 февраля огонь по человеку, который попытался на него напасть с холодным оружием, сообщает BFMTV.

Инцидент произошел поблизости от торгового центра Carrousel du Louvre, когда, как заявили в полиции, неизвестный, которому не дали пройти в торговый центр с сумками, напал на полицейских и военнослужащих, по некоторым данным, с мачете.

При себе нападавший, который получил серьезное ранение, имел две сумки, для проверки которых на взрывчатые вещества были вызваны эксперты взрывотехники. Сам военнослужащий получил ранение руки.

Лувр, расположенный поблизости от места происшествия, был эвакуирован, вместе с этим были закрыты выходы из близлежащих станций метро. В свою очередь, глава МВД страны назвал случившееся «серьезным происшествием».

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