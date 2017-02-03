В Новосибирской области убит депутат районного совета

Новосибирск, , 12:55 — REGNUM В Новосибирской области убит депутат совета депутатов Искитимского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, подчеркнув, что по факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

«Установлено, что сегодня около 10 часов в лесном массиве Заельцовского района вблизи остановки общественного транспорта «Дачи» в Новосибирске было обнаружено тело депутата с ножевым ранением в области сердца. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят нож», — уточнили ИА REGNUM в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, установливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника ИА REGNUM, убитый — депутат совета депутатов Искитимского района Новосибирской области Владимир Шевцов.