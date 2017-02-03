В Тюмени расследуют гибель школьника после посещения картинг-центра

Ребёнок попал в больницу с травмой головы

Тюмень, , 12:09 — REGNUM В результате несчастного случая в картинг-центре Тюмени скончался десятилетний мальчик: ребёнок ударился головой об руль кара и умер в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход проверки по факту смерти несовершеннолетнего в картинг-центре города Тюмени», — сообщили в ведомстве.

Мальчик получил травму 2 февраля в картинг-центре в торговом комплексе «Солнечный» по улице Пермякова, 50 «б». Прокурор области взял расследование дела под свой личный контроль.

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