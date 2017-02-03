Спецслужбы Киргизии арестовали спонсировавшего террористов коммерсанта

Вычислить завербованного террористами киргизстанца удалось только спустя два года после его возвращения на родину

Бишкек, , 11:59 — REGNUM Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой арестовали уроженца Ошской области, активно оказывавшего финансовую поддержку террористам. Об этом сегодня, 3 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Спецслужбы выяснили, что 33-летний киргизстанец, обучаясь в религиозных учебных заведениях Египта и Сирии, еще в 2012 году сблизился с главарями международной террористической организации. Тогда же, при их поддержке, этот гражданин Киргизии занялся на территории одной из арабских стран коммерцией для спонсирования террористов.

«В январе 2015 года он прибыл в Киргизскую Республику, где продолжил преступную деятельность по финансированию сил международного терроризма посредством перевода денежных средств, занимаясь коммерческой деятельностью», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2017 года сотрудники ГКНБ арестовали группу фальшивомонетчиков, также осуществлявших финансовую поддержку террористов, в том числе и тех, которые организовали нападение на посольство Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года.

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