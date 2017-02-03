Предъявлено обвинение женщине, похитившей ребенка в Петергофе

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Женщине, похитившей коляску с ребенком из школы в Петергофе (пригород Санкт-Петербурга), предъявлено обвинение в похищении малолетнего. Следствие просит суд арестовать обвиняемую.

По версии следствия, неоднократно судимая 46-летняя Наталья Федорова днем 2 февраля из помещения школы №416 на Эрлеровском бульваре в Петергофе похитила коляску с двухлетним мальчиком. Коляску оставила местная жительница, отводившая в школу старшего ребенка.

Немедленно были предприняты меры по поиску ребенка и похитительницы, введен план «Перехват». Вскоре коляска была найдена пустой в поселке Стрельна. Примерно через полтора часа злоумышленница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, была задержана полицейскими около станции метро «Автово» в Кировском районе Санкт-Петербурга. Ребенок не пострадал и был передан родителям.

«В тот же день Федоровой было предъявлено обвинение, которая в ходе допроса признала себя виновной в инкриминируемом ей деянии, однако показания давать отказалась», — пояснили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Федоровой меры пресечения в виде заключения под стражу. По пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ ей грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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