В Белгородской области рядом с больницей умер человек: назначена проверка

Белгород, , 11:40 — REGNUM В Белгородской области Следственное управление проведет проверку по факту смерти мужчины около больницы в Красногвардейском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, проверка была назначена после публикаций в СМИ, которые появились 1 февраля.

По информации, которую предстоит проверить следователям, около Красногвардейской центральной районной больнице 6 января скончался мужчина. Об этом рассказала в соцсети его дочь. Мужчина привез в больницу другого члена семьи, но сам резко почувствовал себя плохо, но в приемном отделении ему не помогли и посоветовали выпить чаю. Выйдя из больницы, мужчина умер около своей машины. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

Также Росздравнадзор начал проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи пациенту, которая повлекла за собой его смерть, в ЦРБ.

В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям персонала Красногвардейской ЦРБ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.