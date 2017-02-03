В Кабардино-Балкарии сняли с Эльбруса туристку из Ирана

Нальчик, , 11:37 — REGNUM Спасательная операция по поиску альпинистки в горах Кабардино-Балкарии успешно завершена. Находившуюся более двух суток на высоте около 5300 метров альпинистку из Ирана спасатели вчера ночью, 2 февраля, доставили к подножию Эльбруса, на поляну «Азау», и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

У обнаруженной альпинистки отмечались признаки горной болезни. Однако пострадавшая, несмотря на двухдневное пребывание на большой высоте, истощение и проблемы с самостоятельным передвижением, отказалась от госпитализации. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

По словам спасателей, операция по вызволению туристки проводилась в сложных погодных условиях. Температура доходила до — 500, сильный ветер со снегом не позволяли видеть дальше одного метра, рассказал руководитель поисково-спасательной операции Мухтар Шаваев. Всего в спасательной операции были заняты 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о ЧП в Эльбрусском районе поступил в спасательное ведомство 1 февраля, около 11:16. Стало известно, что при восхождении на вершину стало плохо женщине из Новосибирской группы туристов. Она находится на седловине Эльбруса, на высоте около 5300 метров. На ее поиски сразу же была направлена группа спасателей в количестве 11 человек и 2 единицы техники.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в горах Кабардино-Балкарии: спасатели ищут альпинистку